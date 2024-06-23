АТОР: низкий спрос на туры в Турцию в июле заставил отельеров снизить цены

В июле спрос на путёвки в турецкие отели был низким, поэтому отельеры были вынуждены снизить цены. Об этом заявил Тарас Кобищанов, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и генеральный директор туроператора «Русский Экспресс».