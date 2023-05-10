Конгрессмены США раскритиковали привлечение трансвестита для рекламы набора новобранцев в американские ВМС

Перед тем, как Республиканская партия США стала выступать с протестами против привлечения трансвестита для организации набора рекрутов на военную службу в Военно-0морские силы США, представители ВМС связывались с конгрессменами из комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США.