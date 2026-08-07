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У Кавая Ленарда обнаружился еще один скрытый многомиллионный рекламный контракт (Пабло Торре)

Звезда «Клипперс» Кавай Ленард , чей спонсорский контракт с обанкротившейся компанией Aspiration находится под расследованием НБА , также имел скрытый договор «на миллионы долларов» с фирмой Daktronics, разработавшей видеоэкран для арены калифорнийцев Intuit Dome.

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