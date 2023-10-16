Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Когда муж уезжает, я вдруг начинаю чувствовать, что отдыхаю!

Когда муж уезжает, я вдруг начинаю чувствовать, что отдыхаю!

Добрый день, Морена, вот уже неделю, как муж уехал, а я хожу и мурлыкаю себе под нос, какая хорошая вещь — каникулы! Я пою оду сну.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
(Я высыпаюсь так, что физически ощущаю выспатость! Я одна! Я сама! Я могу плюхнуться спать сразу после работы. Могу ехать на дачу, а могу и не ехать. И если я еду туда, то встаю еще раньше! Но я при этом высыпаюсь. И пою оду сну, выспатости. Это... знаете, счастье! Не просто приятно, а я ощущаю счастье) кто это вообще писал (выспатость! выспатости.) невозможно понять значения этих слов. И, по-видимому, счастье её заключается только в долгом беспробудном сне и виновником её не высыпания является муж, почему видимо её муж является чрезмерно сексуально активным. 😁😆😅
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1 д.
АМ
Алиса Майская
Редкий случай - нельзя не согласиться с Мореной. Все так и есть. Человек нуждается в защищенном одиночестве также, как и парных отношениях, ( также, как нуждается в слиянии и автономии), важен здоровый баланс.
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1 д.

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