Когда муж уезжает, я вдруг начинаю чувствовать, что отдыхаю!

ч

чвсатпкьл

(Я высыпаюсь так, что физически ощущаю выспатость! Я одна! Я сама! Я могу плюхнуться спать сразу после работы. Могу ехать на дачу, а могу и не ехать. И если я еду туда, то встаю еще раньше! Но я при этом высыпаюсь. И пою оду сну, выспатости. Это... знаете, счастье! Не просто приятно, а я ощущаю счастье) кто это вообще писал (выспатость! выспатости.) невозможно понять значения этих слов. И, по-видимому, счастье её заключается только в долгом беспробудном сне и виновником её не высыпания является муж, почему видимо её муж является чрезмерно сексуально активным. 😁😆😅