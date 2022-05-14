Чемпионат Испании. «Валенсия» в гостях у «Эспаньола», «Реал» и «Барса» проведут матчи в воскресенье

Чемпионат Испании. «Валенсия» в гостях у «Эспаньола», «Реал» и «Барса» проведут матчи в воскресенье

37-й тур Ла Лиги стартует матчем «Эспаньол» – «Валенсия». В воскресенье «Реал» сыграет на выезде с «Кадисом», «Барселона» – с «Хетафе», «Атлетико» примет «Севилью».

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