Часть отеля Four Seasons и галерею "Модный сезон", бенефициаром которой является бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин, хотят передать государству, пишет РБК со ссылкой на выписку ЕГРН.
Национализация тихой сапой
Комментарии
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Регина Толстоброва
Молодец. все правильно делает. Поспешность может навредить делу.
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11 час.
Константин Линьков
До хрена же на продавали Родины однако! Сталин ни пяди земли своей страны не продал, за то меченый горбатый с Ельциным постарались план перевыполнить!
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10 час.
Виктор Шилин
Потанин ворюга, всё забрать и слесарем в ЖЭК
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4 час.
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