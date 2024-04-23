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Закон, порядок, государство

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В Хабаровском крае стартовал конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо – 2024»

В детском центре «Созвездие» сотрудники Госавтоинспекции и председатель ветеранской организации УМВД России по Хабаровскому краю полковник милиции в отставке Михаил Иванович Хомицкий дали старт ежегодному краевому этапу Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2024», в котором принимают участие 16 команд из образовательных организаций региона.

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