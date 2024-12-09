‼️«Улица Украинская, Горняцкий район Макеевки. Вода течёт круглосуточно, водоканал не реагирует.»Video: ВМАКЕЕВКЕ (3).
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‼️«Улица Украинская, Горняцкий район Макеевки. Вода течёт круглосуточно, водоканал не реагирует.»Video: ВМАКЕЕВКЕ (3).
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