Боррель заявил, что помощь Киеву будут обсуждать в строгой секретности

Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что дальнейшая помощь Украине будет обсуждаться в условиях строгой секретности между главами министерств обороны стран ЕС 31 января.
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