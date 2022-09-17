В Тюменском президентском кадетском училище отметили 150-ю годовщину со дня рождения путешественника Арсеньева

В честь знаменательного события в холле клуба Русского географического общества Тюменского ПКУ была развернута живая выставка-инсталляция «Уссурийская тайга».
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