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Царьград

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ВТБ достиг рекордной прибыли по МСФО в 2024 году

ВТБ достиг рекордной прибыли по МСФО в 2024 году

ВТБ, один из лидеров среди российских банков, за 2024 год добился рекордной чистой прибыли по стандартам МСФО.

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