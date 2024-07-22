Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Овны Этот день требует осторожности: борьба Солнца с Плутоном не обещает ничего хорошего. Свидания, шопинг, процедуры красоты, зачатие детей – только не сегодня! Тельцы На работе или дома, а может быть в обеих частях этого маршрута может быть горячо.