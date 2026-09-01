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Царьград

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Актёр Том Хэнкс объявил о запуске новой благотворительной программы

Актёр Том Хэнкс объявил о запуске новой благотворительной программы

Готовые вафли подают теплыми с медом, сметаной, йогуртом или ягодами. Их можно заморозить и разогревать в тостере или духовке, чтобы они оставались вкусными и удобными для быстрого завтрака.

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