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Царьград

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Медведь в Эсто-Садке заметили у дороги рядом с комплексом «Лаура»

Медведь в Эсто-Садке заметили у дороги рядом с комплексом «Лаура»

В Эсто-Садке заметили медведя, который пробежал вдоль трассы недалеко от комплекса «Лаура». Очевидцы сняли видео, где также виден человек, убегающий от животного.

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