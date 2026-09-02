Медведь в Эсто-Садке заметили у дороги рядом с комплексом «Лаура»

В Эсто-Садке заметили медведя, который пробежал вдоль трассы недалеко от комплекса «Лаура». Очевидцы сняли видео, где также виден человек, убегающий от животного.
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