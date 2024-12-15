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Масалитин о Торопе в ЦСКА: «Главное, чтобы не пересидел под Акинфеевым. Уже готов быть первым номером, парень рвется в бой. Как бы эта мотивация не испарилась со временем»

«Отдельно выделю Торопа, семь матчей на ноль – это хороший результат. Главное, чтобы Владислав не пересидел под Акинфеевым.

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