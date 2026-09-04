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Регионы России

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Экспорт СПГ России в Китай вырос более чем в 50 раз за десять лет

Экспорт СПГ России в Китай вырос более чем в 50 раз за десять лет

Новак подчеркнул, что текущая динамика поставок СПГ является рекордной. Такой стремительный рост стал возможен благодаря активному развитию энергетического сотрудничества между двумя странами и увеличению мощностей по производству сжиженного газа в России.

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