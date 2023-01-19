Что нужно сделать жителям Мангистау для регистрации в системе ОСМС

На сегодняшний день по Мангистауской области 105 625 человек остаются в статусе незастрахованных. Но, несмотря на это, данная категория граждан может рассчитывать на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
На сегодняшний день по Мангистауской области 105 625 человек остаются в статусе незастрахованных. Но, несмотря на это, данная категория граждан может рассчитывать на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
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