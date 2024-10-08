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Царьград

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Ушаков: попытки Запада влезть в регион не приветствуют ни в Баку, ни в Ереване

Ушаков: попытки Запада влезть в регион не приветствуют ни в Баку, ни в Ереване

Активность европейских наблюдателей смущает не только соседей Армении, но и самих армян.Активизация Евросоюза в регионе Южного Кавказа и, в частности, попытки участвовать в установлении армяно-азербайджанских отношений, не нравится многим акторам региона.

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