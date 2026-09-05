Колумбия: Власти муниципалитета Оканья, департамент Норте-де-Сантандер, ввели еженощный комендантский час с 22:00 до 04:00 (03:00-09:00 по Гринвичу) до 6 сентября после того, как поздно вечером 4 сентября на базе Эль-Трапиче трое солдат были убиты и еще четверо ранены во время нападения беспилотников, предполагаемых боевиками Армии национального освобождения (ELN).