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Регионы России

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«Базис» приобрёл контрольный пакет акций компании Proto

«Базис» приобрёл контрольный пакет акций компании Proto

Российская компания «Базис» приобрела 70% акций компании Proto, специализирующейся на разработке платформы наблюдаемости и аналитики операционных данных.

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