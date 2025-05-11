СК проверит выдачу гражданства детям, растоптавшим георгиевскую ленту в Обнинске

Н Наталья Выдворить весь клан, т.к. эти особые условия ненависти к России, кланы питают сами и намеренно прививают своим детям. Они чужеродны к русским. Более того, алчные, грубые с садистскими наклонностями. Вышвырнуть вон, без права, когда либо, появиться в России. А по большому счёту, пусть свою страну обустраивают, а не эксплуатируют нашу, с одобрения чмногих чиновников.

Федор Родников Дети это отражение родителей,а значит в первую очередь брать старших чертей за вымя и особенно тех проповедников,что внушают такое поведение этим полу-людям.