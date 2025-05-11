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СК проверит выдачу гражданства детям, растоптавшим георгиевскую ленту в Обнинске

СК проверит выдачу гражданства детям, растоптавшим георгиевскую ленту в Обнинске

Правоохранители проверят законно ли получили гражданство России дети, растоптавшие георгиевскую ленту в Обнинске.

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Комментарии
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Н
Наталья
Выдворить весь клан, т.к. эти особые условия ненависти к России, кланы питают сами и намеренно прививают своим детям. Они чужеродны к русским. Более того, алчные, грубые с садистскими наклонностями. Вышвырнуть вон, без права, когда либо, появиться в России. А по большому счёту, пусть свою страну обустраивают, а не эксплуатируют нашу, с одобрения чмногих чиновников.
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15 час.
Федор Родников
Дети это отражение родителей,а значит в первую очередь брать старших чертей за вымя и особенно тех проповедников,что внушают такое поведение этим полу-людям.
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14 час.
Вячеслав Денисов
Если дети(!) демонстрируют хамское поведение, то встают два вопроса: первый - семья враждебна по отношению к стране, где они собираются жить, и второй - а что будет, когда эти детишечки вырастут?! Потому, единственное решение - гнать поганой метлой, пока не поздно! С лишением гражданства всей семьи, запретом их на посещение России и наказанием чиновников, наградивших эту мразь гражданством!
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13 час.
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