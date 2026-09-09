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Бербок решила уйти из политики

Бербок решила уйти из политики

www.globallookpress.com/Hannes P Albert/dpa Экс-министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 8 сентября заявила о намерении уйти из публичной жизни и стать частным лицом.

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