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Антифашист

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Украинцы в Польше боятся говорить на украинском языке, опасаясь травли - Верещук

Украинцы в Польше боятся говорить на украинском языке, опасаясь травли - Верещук

Украинцы, проживающие в Польше, все чаще стараются избегать общения на родном языке в общественных местах из-за опасений подвергнуться травле.

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