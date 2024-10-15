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Царьград

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Секретная гробница обнаружена под Эль-Хазне в древней Петре, Иордания

Секретная гробница обнаружена под Эль-Хазне в древней Петре, Иордания

Археологи из Университета Сент-Эндрюс сделали сенсационное открытие в Петре, Иордания. Под знаменитым храмом Эль-Хазне они нашли тайную гробницу с 12 захоронениями, датированную началом первого века нашей эры.

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