Хватит себя обманывать: 7 вопросов, которые наконец-то вытащат ваши настоящие желания на свет

Знакомо ли вам это чувство, когда вроде всё есть, а внутри — пустота и смутное ощущение, что жизнь идёт не туда? Мы листаем ленту, смотрим на чужие успехи и думаем: «А чего, собственно, хочу я?» Карты желаний, мотивационные марафоны и яркие картинки на холодильнике иногда помогают, а иногда только сильнее запутывают.
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