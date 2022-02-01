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Форвард «Алматы» Филиппенко: «Васильев ускорился, отошел вперед на метр. Резко развернулся и начал наносить удары»

Форвард МХК «Алматы» Станислав Филиппенко рассказал подробности конфликта с защитником «Ястребов» Дмитрием Васильевым.

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