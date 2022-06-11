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Холланд о будущем Пулюярви: «Мне предстоит разобраться с этим. Думаю, он потерял уверенность в себе»

Генменеджер «Эдмонтона» считает, что Йессе Пулюярви потерял уверенность по ходу сезона.  24-летний финский форвард может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.

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