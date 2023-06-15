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Решетников: потенциал санкционных рисков во многом исчерпан

Решетников: потенциал санкционных рисков во многом исчерпан

Известия/Павел Волков Торговые партнеры России преследуют экономическую выгоду. Потенциал санкционных рисков во многом исчерпан, заявил министр экономики Максим Решетников на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

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