Решетников: потенциал санкционных рисков во многом исчерпан

Известия/Павел Волков Торговые партнеры России преследуют экономическую выгоду. Потенциал санкционных рисков во многом исчерпан, заявил министр экономики Максим Решетников на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).
Известия/Павел Волков Торговые партнеры России преследуют экономическую выгоду. Потенциал санкционных рисков во многом исчерпан, заявил министр экономики Максим Решетников на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).
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