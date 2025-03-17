Мантуров: Россия готова обсуждать с Катаром проекты по мирному атому

Россия готова обсуждать с Катаром совместные проекты в области неэнергетического применения технологии мирного атома, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, 16 марта на пятом заседании совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.