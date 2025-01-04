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Байден вручит Месси и Мэджику Джонсону Президентскую медаль Свободы – одну из двух высших наград США для гражданских лиц

Награждение состоится сегодня. Президентская медаль Свободы – одна из двух высших наград США для гражданских лиц.

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