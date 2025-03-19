В аэропортах Казани и Нижнего Новгорода отменили временные ограничения

В аэропортах Казани и Нижнего Новгорода сняли введенные для обеспечения безопасности полетов ограничения на прием и выпуск самолетов, заявил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
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