Поверья и приметы 6 марта 2024 года связаны с Маврикиевым днем Ирина ЛысенкоФэйри оф интересные бытовые поверья и погодные приметы на среду, шестого марта две тысячи двадцать четвертого года, связаны с тем, что в день веков назад на Руси праздновали Маврикиев день.