Москва предупреждала: Европа поплатилась за поддержку Киева Юлия СоколоваРешение западных столиц снять негласные запреты на применение украинскими войсками дальнобойного оружия за пределами своей территории вызвало резкую реакцию Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии