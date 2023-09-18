Рамзан Кадыров - "история болезни". Откуда пошли слухи о коме и стоит ли им верить

Наш враг предсказуем. Но от того не менее опасен. В очередной раз мы вынуждены рассказывать о том, как пытаются свести в могилу Рамзана Кадырова - на этот раз речь идёт о коме и тяжёлом состоянии, а главным антигероем оказалась украинская разведка.