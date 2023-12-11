Китайский производитель батарей Gotion сотрудничает с британским оператором зарядных устройств Pod Point

Китайский производитель батарей Gotion будет поддерживать Pod Point системами хранения энергии и аккумуляторными элементами на основе своих возможностей по разработке, проектированию и производству литий-железо-фосфатных аккумуляторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии