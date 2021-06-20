Подразделения охраны и разведки РВСН тренируются на тренажёрах «Тайфун-М»

Благодаря многофункциональности тренажёр позволяет осуществлять подготовку всего экипажа БПДМ от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы.
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