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В Киевской области создадут индустриальный парк «Сквира Индастри» с инвестициями 826 млн грн

В Киевской области создадут индустриальный парк «Сквира Индастри» с инвестициями 826 млн грн

В городе Сквира Киевской области создадут индустриальный парк «СКВИРА ИНДАСТРИ» площадью почти 32 га.

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