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Альтман: OpenAI раскрывает не все случаи выхода ИИ из под контроля

Альтман: OpenAI раскрывает не все случаи выхода ИИ из под контроля

Генеральный директор разработчика искусственного интеллекта (ИИ) OpenAI Сэм Альтман в интервью Politico рассказал, что компания не раскрывает данные о ряде случаев с вышедшими из под контроля ИИ-моделями.

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