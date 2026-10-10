Волейболистки «ЮзГУ-Атом» уступили «Уралочке-2» в Курске

Матч продлился пять партий, итоговый счёт - 3:2 в пользу «Уралочки-2», причем пятая партия завершилась со счётом 16:14.
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