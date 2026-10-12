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«Надя вышла из комы, что ли?»: Марина Федункив резко ответила Надежде Сысоевой на обвинения в давней драке

«Надя вышла из комы, что ли?»: Марина Федункив резко ответила Надежде Сысоевой на обвинения в давней драке

Комик Надежда Сысоева напомнила в своем личном блоге о давнем конфликте с коллегой Мариной Федункив. Инцидент произошел во время гастролей Comedy Woman во Владивостоке.

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