В Орловской области студентам-целевикам могут выдавать бесплатное арендное жильё

В ближайшее время в закон о целевом обучении хотят внести корректировки. Депутат Госдумы Ирина Яровая выступила с инициативой сделать бесплатным арендное жилье для студентов, обучающихся по целевым направлениям в вузах.
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