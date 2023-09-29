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В Орловской области студентам-целевикам могут выдавать бесплатное арендное жильё

В Орловской области студентам-целевикам могут выдавать бесплатное арендное жильё

В ближайшее время в закон о целевом обучении хотят внести корректировки. Депутат Госдумы Ирина Яровая выступила с инициативой сделать бесплатным арендное жилье для студентов, обучающихся по целевым направлениям в вузах.

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