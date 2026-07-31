Боррель: ни одно государство ЕС не имеет права исключить другую страну из Шенгена

Бывший глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что ни одно государство объединения не имеет права в одностороннем порядке исключить другую страну из Шенгенского соглашения или приостановить ее участие в нем.
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