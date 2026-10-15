Демография и связанные с ней вопросы представляют первостепенное значение для России. Такое заявление 15 октября сделал российский президент Владимир Путин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Галерея неудачник...
- ЛС Песков: возведени...
- ДВ Путин назвал униз...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым