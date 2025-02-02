Футболисты из Новозыбкова отправились в зону СВО

Пять футболистов футбольного клуба «Замишево» Новозыбковского городского округа вместе со своим тренером заключили контракты с Министерством обороны России и отправились в зону проведения специальной военной операции.
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