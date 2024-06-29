Рогов назвал «жестью» реакцию МАГАТЭ на удар ВСУ по посту контроля радиации

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал «жестью» реакцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на удар украинской армии по посту контроля радиации Запорожской АЭС.
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