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"Чингисхан, Адам, Ева - это казахи"

"Чингисхан, Адам, Ева - это казахи"

Когда какой-нибудь казахстанский русофоб в очередной раз протрубит что-то непостижимое и непотребное, вижу порой обращение к российской аудитории - да и из Казахстана тоже - чего вы на них внимание обращаете! Это же городские сумасшедшие, их десять процентов.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Тоже похоже кастрюли надели
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20 час.
НП
Наталья Павлова
Про Чингисхана пусть у монголов спросит, про Конфуция у китайцев, но вот Адама и Еву как посмел отобрать у хохлов? Они ему этого не простят!
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9 час.

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