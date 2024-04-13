Владимир Корнилов: Лазерное оружие в Украине: британцы готовы рискнуть жизнями украинцев

Министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что лазерное противоракетное оружие Dragonfire, которое разрабатывается в секретной лаборатории Портон-даун (той самой — «имени Петрова и Боширова»), будет готово к использованию в 2027 году, но его прототипы будут переданы Украине раньше.