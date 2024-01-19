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TD Mishka Avto

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На каком пробеге меняют машину

Как только владельцы автомобилей задумываются о смене своего транспортного средства, одним из первых вопросов, которые они обычно задают, является: «На каком пробеге стоит поменять автомобиль?» В данной статье мы рассмотрим этот вопрос и разберем важные аспекты, которые следует учесть при принятии решения о замене автомобиля.

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