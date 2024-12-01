Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил БРИКС 100-процентными пошлинами в случае, если объединение создаст собственную валюту.
Трамп пригрозил БРИКС пошлинами в 100% за создание единой валюты объединения
Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Интересно поразмышлять: а что будет делать Трамп, если страны БРИКС, например, введут 150% пошлины на нефть, газ и другие необходимые ресурсы для США? Пошлины, это обоюдно острый вопрос, а американские технологии и товары не так уж и хороши, поскольку другие страны развиваются быстрее.
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15 час.
Леонтий Букштейн
А вот и Дональд наш Трамп показал зубы. Для него доллар - это всё, и колебать его он никому не позволит. Приехали
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15 час.
Сергей Oблезов
Пусть повыпендривается чуток. На деле всё будет по нашему!
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15 час.
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