Трамп пригрозил БРИКС пошлинами в 100% за создание единой валюты объединения

Svetlana Kuzmina

Интересно поразмышлять: а что будет делать Трамп, если страны БРИКС, например, введут 150% пошлины на нефть, газ и другие необходимые ресурсы для США? Пошлины, это обоюдно острый вопрос, а американские технологии и товары не так уж и хороши, поскольку другие страны развиваются быстрее.