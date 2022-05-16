Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...
  • Петр Березин
    Бах, Бух, -пошел Нах.  Где было твое олимпийское перемирии, когда Донбасс, бомбили 8 лет?Бах об отстранени...
  • Елена Максимова
    а кто это?Кирилл Дементьев:...

Прощание Кьеллини и Дибалы, автогол Алекса Сандро и мяч Милинковича-Савича на 96-й: смотрите видеообзор лучших моментов матча «Ювентус» – «Лацио»

«Ювентус» сыграл вничью с «Лацио» (2:2) в 37-м туре Серии А. Душан Влахович и Альваро Мората отличились в первом тайме.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх